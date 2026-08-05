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Жълт код за жега до 38 градуса в 22 области на страната

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снимка: Националния институт по метеорология и хидрология

Жълт код за горещо време е обявен за днес в 22 области на страната, като се очакват максимални температури над 35 градуса. Това съобщиха на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за областите: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Според прогнозата за времето на НИМХ днес ще бъде предимно слънчево, а след обяд в низините ще бъде горещо. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, съобщи БТА.

снимка: Националния институт по метеорология и хидрология

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