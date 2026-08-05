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Добри са условията за туризъм в планините

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Стара планина

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно, в по-високите части има слаб вятър. Температурите са между 15 и 20 градуса. Лифтовите съоръжения в курортите работят.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи в планините, допълниха от планинската служба.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология днес в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличения на купестата облачност. На изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. 

Стара планина

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