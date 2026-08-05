Жеги до 37 градуса, на места се очакват валежи и гръмотевици

Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София – около 32 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд времето ще е слънчево, но около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще превали и прегърми.

Ще духа слаб, а в Източна България – умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с умерен източно-североизточен вятър. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще достигнат 29–31 градуса. Морската вода е с температура 24–25 градуса, а вълнението ще бъде 1–2 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на отделни места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра – около 17 градуса.

В петък и събота ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развива купеста облачност, а в петък над западната половина от страната и Североизточна България – и купесто-дъждовна. На отделни места, предимно в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

Дневните температури ще останат между 32 и 37 градуса. По Черноморието също ще бъде горещо, с максимални стойности до 34–35 градуса, пише БТА.