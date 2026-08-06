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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23339543 www.24chasa.bg

Майсторски шишчета със свинско месо и гъби

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам   моите майсторски шишчета от свинско месо и зеленчуци, които може да си приготвим и изпечем навън през лятото”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

Около 1 кг свинско месо (врат или плешка)

по 2-3 зелени и червени чушки

кромид лук

около 250 г печурки

черен пипер

сол

олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме месото на еднакви късове, които поръсваме със сол и прясно смлян черен пипер. Напръскваме с олио и хубаво омесваме с подправките, за да се овкуси равномерно.

Подготвяме си чушките, лука и гъбите, като нарязваме на подходящи парчета.

Нанизваме ги на бамбукови шишчета, като редуваме месото с лук, червена и зелена чушка и гъбка. Така подготвените шишчета могат да отлежат на студено и да ги изпечем на скара или грил тиган.

Печем шишчетата равномерно от всяка страна, а накрая може да си изпечем пърленки или филийки хляб.  Сервираме ароматните шишчета с гарнитура от пресни зеленчуци.

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