Майсторски шишчета със свинско месо и гъби

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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам моите майсторски шишчета от свинско месо и зеленчуци, които може да си приготвим и изпечем навън през лятото”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

Около 1 кг свинско месо (врат или плешка)

по 2-3 зелени и червени чушки

кромид лук

около 250 г печурки

черен пипер

сол

олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме месото на еднакви късове, които поръсваме със сол и прясно смлян черен пипер. Напръскваме с олио и хубаво омесваме с подправките, за да се овкуси равномерно.

Подготвяме си чушките, лука и гъбите, като нарязваме на подходящи парчета.

Нанизваме ги на бамбукови шишчета, като редуваме месото с лук, червена и зелена чушка и гъбка. Така подготвените шишчета могат да отлежат на студено и да ги изпечем на скара или грил тиган.

Печем шишчетата равномерно от всяка страна, а накрая може да си изпечем пърленки или филийки хляб. Сервираме ароматните шишчета с гарнитура от пресни зеленчуци.