Майсторски шишчета със свинско месо и гъби

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КОЙ ГОТВИ
“Предлагам моите майсторски шишчета от свинско месо и зеленчуци, които може да си приготвим и изпечем навън през лятото”, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
Около 1 кг свинско месо (врат или плешка)
по 2-3 зелени и червени чушки
кромид лук
около 250 г печурки
черен пипер
сол
олио
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме месото на еднакви късове, които поръсваме със сол и прясно смлян черен пипер. Напръскваме с олио и хубаво омесваме с подправките, за да се овкуси равномерно.
Подготвяме си чушките, лука и гъбите, като нарязваме на подходящи парчета.
Нанизваме ги на бамбукови шишчета, като редуваме месото с лук, червена и зелена чушка и гъбка. Така подготвените шишчета могат да отлежат на студено и да ги изпечем на скара или грил тиган.
Печем шишчетата равномерно от всяка страна, а накрая може да си изпечем пърленки или филийки хляб. Сервираме ароматните шишчета с гарнитура от пресни зеленчуци.