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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23340613 www.24chasa.bg

Временно променят движението по част от „Тракия“ в Софийска област на 6 август

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Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

Утре - 6 август, от 7 ч. до 13 ч. временно ще се промени организацията на движението по участък от АМ „Тракия" в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50-и и 53-и км като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за неудобството, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

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