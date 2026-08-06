На 6 август рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Миланов, управител на BMW Group България

Томас Лафчис, бизнесмен, бивш президент на ПФК “Левски”

Проф. д-р Сергей Игнатов, д.н., египтолог, преподавател в Нов български университет и ръководител на Българския институт по египтология, бивш министър на образованието

Томислав Дончев, бивш заместник министър-председател и министър на иновациите и растежа в правителството “Желязков”, бивш вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика

Виолина Маринова, бивш главен изпълнителен директор на Банка ДСК

Петър Паунов, адвокат, член на Висшия църковен съвет, бивш кмет на Кюстендил

Венко Сабрутев, депутат

Антон Ластарджиев, постоянен секретар на Министерството на отбраната

Божидар Саръбоюков, лекоатлет

Васил Мавриков, актьор

Гергана Турийска, поетеса, писателка, певица и създател на “Пощенска кутия за приказки”