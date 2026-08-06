Днес е Преображение Господне! Ето кой има имен ден

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Преображение Господне

Този празник ни напомня едно от най-важните евангелски събития - явяването на Господа в небесна слава пред трима от учениците си - Петър, Яков и Йоан.

Юдеите не разпознали в Христос очаквания месия. Надявали се, че той ще възстанови израилското царство, и не могли да приемат, че Иисус Христос, синът Божи и спасител на света, ще понася страдания и унижения от людете.

Христос обаче често беседвал с учениците си и им казвал, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне.

Празнуват: Сотир, Спас, Христин, Христина, Християн, Християна, Христо, Сияна, Светлин, Светла, Христомир, Христомира и производните им