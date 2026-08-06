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Горещо ще е на 6 август, на места ще има гръмотевици и дъжд

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Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20°, максималните ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

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