Синоптикът Анастасия Кирилова: Далеч сме от екстремните температури

Много сме далеч от екстремните температури. Това каза пред Нова тв синоптикът Анастасия Кирилова. Тя заяви, че горещините са поносими и температурите ще са между 32 и 37 градуса.

Най-топло ще бъде в Дунавската равнина. Кирилова допълни, че температурата зависи от влагата. Според нея България е пощадена от горещата вълна.

"Няма от какво да се оплакваме", каза Кирилова. Тя допълни, че засега горещата вълна от Западна Европа не се очаква да дойде към България. През следващата седмица се очакват градуси между 31 и 37. Кирилова каза, че дори юли е бил сравнително хладен.

За днес жълт код за горещо време бе обявен в 22 области на страната, като се очакват максимални температури над 35 градуса. Това съобщиха на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за областите: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.