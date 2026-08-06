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Интензивен е трафикът за коли на ГКПП „Калотина“

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Интензивен е трафикът от леки автомобили при "Калотина". СНИМКА: Pixabay

Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата със Сърбия „Калотина“, съобщиха от „Гранична полиция“ за движението на българските граници тази сутрин.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и пунктове с Турция, Румъния и със Северна Македония.

Интензивен е трафикът от леки автомобили при "Калотина". СНИМКА: Pixabay

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