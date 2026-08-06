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Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На места на запад има висока разкъсана облачност, а на останалите места времето е ясно. Духат умерени ветрове в най-високите части на планините.

Времето е топло - температурите са от 9 градуса на връх Ботев до 20 градуса в Боровец.

Съоръженията по курортите работят. От ПСС препоръчаха туристите да носят слънцезащита и шапки.

За изминалото денонощие планинските служители от Дупница са оказали помощ на турист, който е ударил главата си в района на Седемте рилски езера.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.