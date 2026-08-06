Остава горещо и през следващите дни, на места ще превали

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста облачност - главно над западната половина от страната и Североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 32°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще стане малко по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите от Западна и Централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

В събота и неделя времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в западната половина от страната и североизточните райони ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от север-североизток, нощем в много райони ще стихва. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.