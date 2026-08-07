Въвеждат временна организация на движението по пътя Кърджали – Маказа другата седмица

През следващата седмица – от 10 до 14 август, за ремонтни дейности и премахване на рекламни съоръжения временно ще се променя организацията на движение в участъци от път I-5 Кърджали – Маказа, на територията на област Кърджали, съобщават от АПИ.

От понеделник до петък, между 8 ч. до 17 ч. ще се извършват изкопни, насипни дейности и изграждане на банкети по път I-5 в района на с. Черноочене (от 322-ри до 323-ти км). При изпълнение на работите трафикът няма да се ограничава, но движението ще се осъществява в стеснена пътна лента.

По същото време ще се отстраняват рекламни съоръжения и в отсечката между гр. Кърджали и Момчилград (от 346-и до 373-ти км). Необходимо е шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като платното ще е частично стеснено.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.