Внимание! Камъни хвърчат по колите на магистрала “Тракия”

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Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни в района на пускането към тунела при Ихтиман на автомагистрала „Тракия" в посока Бургас. За това сигнализира читател на „24 часа", който изпрати снимка на автомобил с напукано предно стъкло, след като по колата са полетели камъни в този участък.

По думите му опасността е реална и съществува риск от сериозни материални щети.

Съветът към всички водачи е да се движат с повишено внимание и да спазват възможно най-голяма дистанция от автомобила пред тях, за да намалят риска от удар от изхвърчали камъни.

При преминавате през района да се намали скоростта и да се избягва близкото следване на други превозни средства.