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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23351342 www.24chasa.bg

Временни ограничения на движението по части от АМ „Тракия“ от 10 до 13 август

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АМ „Тракия"

От 10 до 13 август за премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи временно ще се промени организацията на движението в участъци от АМ „Тракия" в областите София и Сливен, съобщават от АПИ. 

На 10 август (понеделник) от 6:30 ч. до 13 ч. за почистване на растителност в района на Ихтиман (от 46-и до 56-и км) в платното за София ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата.

От 11 до 13 август, между 8 ч. и 17 ч., за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката от 229-и до 255-и км на АМ „Тракия" поетапно ще се работи в двете платна, а между 250-и и 263-ти км – в платното за Бургас. При изпълнение на дейностите временно ще бъде ограничен достъпът до аварийната лента, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

АМ „Тракия"

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