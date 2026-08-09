На 9 август рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Надежда Нейнски, бивш министър на външните работи, бивш посланик на България в Турция

Георги Василев-Гочето, футболен треньор

Михаил Таков, бивш главен треньор на националните отбори по бокс

Мира Баджева, журналист и издател