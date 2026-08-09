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Ричард Алибрегов: Не всички, стигнали до Черномори...

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На 9 август рожден ден имат

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Надежда Нейнски, бивш министър на външните работи, бивш посланик на България в Турция

Георги Василев-Гочето, футболен треньор

Михаил Таков, бивш главен треньор на националните отбори по бокс

Мира Баджева, журналист и издател

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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