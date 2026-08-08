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Пентагонът ще инвестира 400 млн. долара за първата...

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На 8 август рожден ден имат

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Екатерина Захариева, еврокомисар по стартиращи предприятия, изследвания и иновации, бивш вицепремиер по правосъдната реформа и министър на външните работи

Орлин Горанов, оперен и поппевец

Акад. Александър Балкански, създател на едноименния цирк

Д-р Джевдет Чакъров, депутат

Проф. д-р Илия Салтиров, дмн, ръководител на Клиника “Урология” и Катедра “Урология и нефрология”, ВМА - София, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Никол Станкулова, тв водеща

Д-р Иван Тишков, началник на Отделението по инвазивна гастроентерология в УМБАЛ “Софиямед”

Доц. д-р Мария Николова, специалист по хранене и диететика, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Мария Недкова, моден дизайнер

Николай Поляков, режисьор

Любомир Петкашев, актьор

Божидар Чорбаджийски, футболист

Диян Димов, бивш изпълнителен директор на пристанище Бургас

Сесил Каратанчева, тенисистка

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