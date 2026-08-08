Автобусите 111 и 314 с променени маршрути днес и утре

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Заради строеж на търговски комплекс от 8 до 9 август 2026 г. включително се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Донка Ушлинова“ между ул. „Рачо Петков Казанджията“ и ул. „Витошки камбани“ и временно се променят маршрутите на автобусни линии 111 и 314 в София. Това съобщи Столичната община.

Автобусите от линия № 111 ще се движат в посока ж.к. „Младост-1“, като ще преминават от ж.к. „Люлин 1-2“ по съществуващия маршрут до кръговото кръстовище с ул. „Рачо Петков Казанджията“, надясно по ул. „Рачо Петков Казанджията“, през спирка с код 2650 за автобусна линия № 314, наляво по ул. „Емил Илиев“, наляво по ул. „Бяла река“, наляво по ул. „Клен“, наляво по ул. „Витошки камбани“ до кръговото кръстовище с ул. „Околовръстен път“ и направо по установения маршрут в посока ж.к. „Младост-1“. В обратна посока маршрутът не се променя.

Закриват се спирка с код 2624 „Резиденшъл парк София“ и спирка с код 2649 „Местност Камбаните“.

Разкриват се временни спирки: „Ул. Емил Илиев – временна“ на ул. „Емил Илиев“, на 40 м от кръстовището с ул. „Рачо Петков Казанджията“ в посока ул. „Бяла река“, както и „Ул. Витошки камбани – временна“ на ул. „Витошки камбани“, на 50 м преди кръговото кръстовище с ул. „Околовръстен път“, пише БТА.

Автобусите от линия № 314 ще се движат в посока село Бистрица, като ще преминават от ж.к. „Младост-2“ по съществуващия маршрут до и през кръговото кръстовище бул. „Александър Малинов“ – ул. „Донка Ушлинова“, надясно по ул. „Витошки камбани“, надясно по ул. „Клен“, по ул. „Бяла река“, по ул. „Емил Илиев“, наляво по ул. „Рачо Петков Казанджията“ и по маршрута в посока село Бистрица.

Закриват се спирка с код 2839 „Резиденшъл парк София“ и спирка с код 2650 „Рачо Петков Казанджията“.

Разкриват се временни спирки: „Ул. Витошки камбани – временна“ на ул. „Витошки камбани“, на 40 м от кръговото кръстовище с ул. „Околовръстен път“ в посока ул. „Клен“, както и „Ул. Емил Илиев – временна“ на ул. „Емил Илиев“, на 40 м преди кръстовището с ул. „Рачо Петков Казанджията“.

Автобусите от линия № 314 в посока ж.к. „Младост-2“ ще се движат от село Бистрица по съществуващия маршрут до кръстовището на ул. „Рачо Петков Казанджията“ и ул. „Емил Илиев“, надясно по ул. „Емил Илиев“, по ул. „Бяла река“, по ул. „Клен“, по ул. „Витошки камбани“ до кръговото кръстовище с ул. „Околовръстен път“ и направо по установения маршрут в посока ж.к. „Младост-2“.

Закриват се спирка с код 2651 „Рачо Петков Казанджията“, спирка с код 2624 „Резиденшъл парк София“, както и спирка с код 2649 „Местност Камбаните“.

Разкриват се временни спирки: „Ул. Емил Илиев – временна“ на ул. „Емил Илиев“, на 40 м от кръстовището с ул. „Рачо Петков Казанджията“ в посока ул. „Бяла река“, както и „Ул. Витошки камбани – временна“ на ул. „Витошки камбани“, на 50 м преди кръговото кръстовище с ул. „Околовръстен път“.

Маршрутът на автобусна линия №288 в София е удължен от 4 август, като автобусите ще се движат от метростанция „Витоша“ по бул. „Тодор Каблешков“ до ж.к. „Гоце Делчев“, съобщиха от Столичната община.