НИМХ предупреждава за екстремни горещини днес

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждава за горещо време през днешния ден.

Оранжев код за опасно време е обявен за Северна и Южна България, както и за югозападните части на страната.

В областите Добрич, Варна, Бургас, София-град, София-област и Перник е обявен жълт код във връзка с топлото време. Предупреждението важи и за някои части от областите Благоевград, Пазарджик, Видин, Монтана, Ловеч, Габрово, Стара Загора и Сливен, пише БТА.

Според прогнозата на НИМХ след обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33° и 38°, а за София – около 33°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°–26°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, а на 2000 метра – около 19°.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца.