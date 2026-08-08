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Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Калотина“ и „Капитан Андреево“

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Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Калотина“ и „Капитан Андреево“ СНИМКА: Pixabay

Интензивен е трафикът за леки автомобили и в двете посоки на граничните пуктове „Калотина“ и „Капитан Андреево“, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От „Гранична полиция“ напомнят, че след ремонта на Дунав мост на граничния преход „Русе – Гюргево“ движението по моста е възстановено и се осъществява в двете платна. Заради ниското ниво на река Дунав фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово – Бекет“ и „Свищов – Зимнич“ временно не работят, пише БТА.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония на всички гранични пунктове се преминава нормално, допълват от „Гранична полиция“.

Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Калотина“ и „Капитан Андреево“ СНИМКА: Pixabay

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