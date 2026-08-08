Температурите се понижават, очакват се валежи и гръмотевици

Предимно слънчево ще бъде времето утре, но още преди обяд над Западна България ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. След обяд тя ще обхване и източната половина от страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

На места, главно в Югозападна и Централна Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки.

Температурите слабо ще се понижат, като максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София – около 30 градуса. Ще духа до умерен вятър, предимно от североизток. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и слабо ще се повиши.

През нощта ще бъде предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над Северозападна и Централна Северна България, където на отделни места ще превали. Вятърът ще бъде слаб, а в Дунавската равнина и Източна България – умерен от изток-североизток.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд главно над северното крайбрежие ще има незначителна купеста облачност. Максималните температури ще достигнат между 29 и 32 градуса, а морската вода ще бъде 25–26 градуса. Вълнението ще се усили до 3–4 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи, а в Рило-Родопската област – и гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра – около 19 градуса, пише БТА.