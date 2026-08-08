Катастрофа затруднява движението по пътя Казанлък – Сливен (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заради пътнотранспортно произшествие трафикът по път I-6 Казанлък – Сливен в района на Дъбово преминава двупосочно в една лента.

Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция". Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Движението по пътя вече е възстановено.

По-късно БНТ съобщи, че камион е спукал гума в движение. Шофьорът му изгубил контрол и навлязъл директно в насрещната лента. За щастие. водачката на идващия насреща автомобил, успяла да свие плътно вдясно и да избегне челния сблъсък.

Гумите на тежотоварния автомобил били абсолютно износени, като на места грайферът липсвал изцяло.