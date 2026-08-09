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Ричард Алибрегов: Не всички, стигнали до Черномори...

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Слабо понижаване на температурите на 9 август, има вероятност за градушки

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Има условия и за градушки. Снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Днес времето ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Югозападна и Централна Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от североизток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30° и 35°, за София – около 30°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и слабо ще се повиши.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над северното крайбрежие с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще се усили и ще бъде 3-4 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, в Рило-Родопската област придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от североизток, след обяд в масивите от Западна България – временно от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Има условия и за градушки. Снимката е илюстративна

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