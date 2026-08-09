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Православен календар за 9 август, вижте кои празнуват имен ден

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Православен календар

 Неделя след Преображение. Св. ап. Матия. Преп. Псой. Св. Самуил, презв. Едески.

Св. ап. Матия бил родом от Витлеем и произлизал от Юдовото племе. След възнесението на Иисус Христос вместо предателя Юда чрез жребий бил избран и причислен към 12-те апостоли и Матия. Заедно с другите апостоли проповядвал в Юдея, с Петър и Андрей ходил в Сирийска Антиохия, в кападокийския град Тиан и в Синоп, където го затворили в тъмница, пътешествал в Амасия, Едеса, Севастия и дори в Етиопия. Бил убит с камъни в Йерусалим.

Имен ден празнуват Матей, Мати, Матьо, Матия, Матея

Православен календар

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