Интензивен трафик на ГКПП „Калотина“ и „Капитан Андреево“ за леки автомобили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интензивен е трафикът на вход и изход за леки автомобили на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“ на границата със Сърбия и на ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“, информира БТА.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От „Гранична полиция“ напомнят, че след ремонта на Дунав мост на граничния преход „Русе – Гюргево“ движението по моста е възстановено и се осъществява в двете платна. Заради ниското ниво на река Дунав фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово – Бекет“ и „Свищов – Зимнич“ временно не работят.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония на всички гранични пунктове се преминава нормално, допълват от „Гранична полиция“.