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Възстановиха движението между Селиминово и Гавраилово, бе спряно заради пожара

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Голям пожар на Подбалканския път край Сливен КАДЪР: БНТ

Възстановиха движението по пътя между Николаево и Сливен. То бе спряно в района на Селиминово и Гавраилово заради големия пожар. Това съобщиха от АПИ.

На разклона за Гавраилово се отбиваха шофьорите, пътуващи от Бургас, а на разклона за Бинкос – тези от София. Пъво беше възстановено движението в посока Бургас, а вече и в двете посоки. От полицията предупредиха, че при ново задимяване на път I-6 вследствие на силния вятър движението ще бъде пренасочено.

Пожарът е възникнал в 10,27 ч. при запалени сухи треви и храсти в близост до път SLV 1112, в землището на Селиминово. Заради силния вятър огънят бързо се е разраснал.

Четири екипа на регионалната дирекция на пожарната в Сливен, и по един екип от Твърдица и Нова Загора участваха в гасенето на отделни огнища. Няма опасност за населените места.

Заради пожара бяха спряни и влаковете в района, но вече и тяхното движение е възстановено, съобщиха от ОДМВР - Сливен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Голям пожар на Подбалканския път край Сливен КАДЪР: БНТ

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