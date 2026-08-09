Възстановиха движението по пътя Мраморен - Враца на разклона за Веслец

Временно движението бe двупосочно в една лента по път II-15 Мраморен - Враца в района на разклона за Веслец поради ПТП. Движението се регулираше от пътна полиция. Вече е възстановено, съобщиха от АПИ.
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Временно движението бe двупосочно в една лента по път II-15 Мраморен - Враца в района на разклона за Веслец поради ПТП. Движението се регулираше от пътна полиция. Вече е възстановено, съобщиха от АПИ.
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