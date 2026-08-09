Възстановиха движението между Елешница и спирка Ген. Ковачев заради катастрофа

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Временно бе ограничено движението по пътя между Елешница и спирка Генерал Ковачев, но вече е възстановено, съобщиха от АПИ.

Заради катастрофа движението се осъществяваше двупосочно в една лента, а трафикът се регулираше от Пътна полиция.