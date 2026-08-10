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Жега до 38° в сряда, захлаждане с гръмотевични бури в четвъртък

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Утре ще преобладава слънчево време с температури до 38 градуса, захлаждане с гръмотевични бури се очаква в четвъртък Снимка: Pixabay

През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по крайбрежие на морето, в София 33°-34°. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°, пише БТА.

В сряда ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по Черноморието умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°. В четвъртък в по-голямата част от страната ще се задържи слънчево. Над планинските райони в Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът от север-североизток ще се усили и с него ще прониква хладен въздух.

Утре ще преобладава слънчево време с температури до 38 градуса, захлаждане с гръмотевични бури се очаква в четвъртък Снимка: Pixabay

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