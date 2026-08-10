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Ето как променят движението по "Тракия" в Софийска област на 11 август

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Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

Утре – 11 август, от 6:30 ч. до 13 ч. ще се премахва крайпътна растителност в участък от АМ „Тракия" в Софийска област, между 34-и и 46-и км. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

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