Прокопани са над 50% от двата тунела на обходния път на Кресна

Прокопана е над 50% от дължината на двата тунела част от обходния път на град Кресна. В тунел „Кресна 1" са изкопани 210 м от общо 359 м, а в тунел „Кресна 2" - 130 м от 231 м. Изграждането на обходния път се изпълнява по график, като строителните дейности са съобразени с натоварения трафик по направлението от София към Кулата, съобщиха от АПИ.

Освен по двата тунела в момента се работи по насипите на трасето и по изграждането на три виадукта на обходния път. На двата моста над река Струма, които са с дължина 298 м и 296 м и на моста над река Влахинска, който е 203 м, са изпълнени всички пилотни фундаменти.

Единият от мостовете над р. Струма е най-сложното съоръжение на обходния път на Кресна, тъй като преминава едновременно над реката, над път I-1/E-79 София – Кулата, както и над жп линията по направлението за Гърция. На него в момента се работи по долното строителство, изградени са 7 от 11 фундамента. На другия мост над р. Струма са монтирани 25 греди с дължина 30 м и 5 греди с дължина 25 м, а на съоръжението над р. Влахинска са монтирани 20 бр. греди с дължина 30 м.

Строителни дейности се извършват и на селскостопанските пресичания, изградени са и част от водостоците, които ще изпълняват функциите на „проходи за влечуги".

Обходът на гр. Кресна е с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. Първите двеста метра от него съвпадат с път I-1, след което продължава по ново трасе. Отсечката ще пресича на две места река Струма, ще преминава покрай резервата „Тисата", над път I-1 и ж. п. линията София - Кулата, както и над р. Влахинска. В края на участъка ще има площадка за отдих, след която ще бъде изградена и етапната връзка с първокласния път I-1 София – Кулата. Площадката ще е с 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение, има възможност да се разположат и търговски обекти.

Строителството на трасето стартира на 27 ноември м. г. Отсечката ще е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма". С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години.