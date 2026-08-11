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КОЙ ГОТВИ

Предлагам ви рецепта за класическа торта “Естерхази” с фини орехови блатове без брашно и нежен крем, пише ни Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

За блатовете: 8 бр. белтъци, 250 г захар, 250 г смлени орехи, щипка сол

За крема: 8 бр. жълтъци, 250 мл прясно мляко, 120 г захар, 1 ч. л. ванилия, 30 г царевично нишесте, 250 г краве масло (меко), 1 с. л. ром (по желание)

За глазурата: 250 г бял шоколад, 80 мл течна сладкарска сметана, 40 г черен шоколад, смлени орехи за украса на борда

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбийте белтъците със солта до меки върхове, след което постепенно добавете захарта и разбивайте до получаването на гъст и лъскав сняг. Прибавете смлените орехи, като разбърквате с шпатула.

Върху хартия за печене очертайте три еднакви кръга с диаметър около 26 см. Разпределете сместа на тънък слой и изпечете всеки блат поотделно в предварително загрята на 170°C фурна за 12–15 минути. Оставете ги да се охладят напълно.

Загрейте млякото за крема. Разбийте жълтъците със захарта, ванилията и нишестето. При непрекъснато бъркане добавете топлото мляко, върнете сместа на котлона и сварете гъст крем. Покрийте го с фолио и оставете да изстине напълно.

Разбийте мекото масло до пухкав крем и постепенно добавете изстиналия ванилов крем. По желание ароматизирайте с малко ром.

Сглобете тортата, като редувате орехов блат и тънък слой крем. Покрийте и страните с останалия крем.

За глазурата загрейте сметаната и я излейте върху начупения бял шоколад. Разбъркайте до гладък ганаш и покрийте тортата с равен слой.

Разтопете черния шоколад и направете концентрични кръгове върху белия шоколад. С помощта на клечка за зъби издърпайте линии от центъра към края, а между тях – от края към центъра, за да получите характерната украса на торта “Естерхази”.

Накрая облепете страните със смлени орехи и оставете тортата в хладилник за поне 8 часа, най-добре за една нощ, за да омекнат блатовете и да се съчетаят ароматите.