На 11 август рожден ден имат

Владислав Карамфилов (Влади Въргала), продуцент, актьор
Проф. д-р Дрозда Писева-Стоянова, психиатър
Николай Ненчев, бивш министър на отбраната
Ценко Минкин, композитор и пианист, председател на Съюза на българските композитори
Елена Драгостинова, музиковед, директор на музей “Борис Христов”
Деян Енев, писател
Проф. Ивайло Мирчев, художник
Никола Енев, художник
Славчо Христов, бизнесмен
Стефан Топуров, сребърен олимпийски медалист, световен шампион по вдигане на тежести
Стойо Вартоломеев, издател, собственик и управител на ИК “Хермес”
Роси Рос, поп певица