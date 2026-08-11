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Слънчево и още по-топло ще бъде времето на 11 август

2008
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Днес ще е слънчево и още по-топло. СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по крайбрежие на морето, в София 33°-34°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пише БТА. 

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Днес ще е слънчево и още по-топло. СНИМКА: Pixabay

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