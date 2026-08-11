ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джензитата не искат да са директори, а просто да с...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23367330 www.24chasa.bg

Заради подмяна на тол камери променят временно движението по „Тракия” и „Хемус”

2384
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

През тази седмица заради подмяна на тол камери временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистралите "Тракия" и "Хемус".

Днес и утре от 9:00 до 18:00 часа ще се извършват дейности при 19-и км на АМ „Тракия" в района на с. Крушовица. При реализацията им временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, първо в платното към Пловдив, а след това и в посока София, пише Нова.

В четвъртък от 9:00 до 18:00 часа ще се подменят камерите и при при 61-ви км на АМ „Хемус" в района на с. Осиковска Лакавица. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента - първо в платното за София, а след това и в посока Варна.

АПИ призовава водачите да се движат с повишено внимание.

Магистрала „Тракия" СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират