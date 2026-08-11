Заради подмяна на тол камери променят временно движението по „Тракия” и „Хемус”

През тази седмица заради подмяна на тол камери временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистралите "Тракия" и "Хемус".

Днес и утре от 9:00 до 18:00 часа ще се извършват дейности при 19-и км на АМ „Тракия" в района на с. Крушовица. При реализацията им временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, първо в платното към Пловдив, а след това и в посока София, пише Нова.

В четвъртък от 9:00 до 18:00 часа ще се подменят камерите и при при 61-ви км на АМ „Хемус" в района на с. Осиковска Лакавица. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента - първо в платното за София, а след това и в посока Варна.

АПИ призовава водачите да се движат с повишено внимание.