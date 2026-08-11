Проф. Георги Рачев: Нова гореща вълна ще има след 18 август

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Първите два месеца на лятото - юни и юли в Западна Европа са най-горещите в историята със средна температура от 21,62°C, по данни на службата "Коперник". Това каза климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

Припомни, че световният океан се е затоплил много. Процесите пък се развививат много бързо.

След 18 август отново ще има температури до 36-37 градуса. Топлото време ще продължи до 25 август. Това е поредно изместване на топлото време, каза още той.

При нас юли мина малко по-хладно от нормалното и ни се размина. Докато във Франция имаше рекорди и достигна 2 градуса над нормата, каза още проф. Рачев.

Нивото на Дунав няма да се повиши поне още две седмици.