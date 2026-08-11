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Нормален е трафикът по границите

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ГКПП "Маказа"

Нормален е трафикът на българските гранични пунктове и преходи, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи в информация към 06:00 часа днес, публикувана на сайта на ведомството.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и Гърция. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово - Бекет и Свищов - Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, пише БТА.

ГКПП "Маказа"

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