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Жълт код за горещо време е издаден за 16 области

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снимка: НИМХ

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде жълт код за горещо време за днес. Предупреждението важи за 16 области, съобщиха от НИМХ на сайта си.

Жълт код е обявен за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград.

Според прогнозата на НИМХ днес времето ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България - умерен, вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски - по крайбрежие на морето, в София - 33°-34°. 

От НИХМ напомнят, че при издаден жълт код за горещо време хората трябва да бъдат внимателни, възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

снимка: НИМХ

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