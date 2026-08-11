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Камион се обърна и препречи пътя Добрич - Силистра (Обновена)

Дияна Райнова

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Екип на пътна полиция СНИМКА: Архив

Пътят Добрич – Силистра е временно затворен за движение заради пътен инцидент, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Добрич.

Тежкотоварен автомобил с прикачено ремарке се е обърнал малко преди село Карапелит и е препречил движението и в двете ленти. Шофьорът не е тежко пострадал. Той е откаран за преглед, след който ще стане ясно какви са конкретните му наранявания.

Движението се осъществява по обходен маршрут: Карапелит – Воднянци – Житница – Лясково – Добрич и се регулира от пътна полиция, съобщиха от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Екип на пътна полиция СНИМКА: Архив

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