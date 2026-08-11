ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с 8 боксьори на Европейското първенство в...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23370459 www.24chasa.bg

Камион самокатастрофира на км 338 от "Хемус" към София

1316
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

Движението по АМ "Хемус" при км 338, в посока София се осъществява в активната лента поради самокатастрофирал камион в изпреварващата, съобщиха от АПИ. 

Движението се регулира от Пътна полиция.

По-късно движението бе възстановено. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират