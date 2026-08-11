Камион самокатастрофира на км 338 от "Хемус" към София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по АМ "Хемус" при км 338, в посока София се осъществява в активната лента поради самокатастрофирал камион в изпреварващата, съобщиха от АПИ.

Движението се регулира от Пътна полиция.

По-късно движението бе възстановено.