Американски минипалачинки

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
“Предлагам бърза закуска или десерт – американски палачинки в минивариант. Десертът е подходящ и за Голяма Богородица - 15 август”, пише Марияна Бончева.
ПРОДУКТИ
2 яйца, 2 с. л. захар, 2 с. л. зехтин, 1 бакпулвер, 1 ванилия, 1 щипка сол, 250 мл прясно мляко, около 2 ч. ч. брашно
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Разбиваме яйцата със захарта и добавяме малко от пресятото брашно с бакпулвера, зехтина, ванилията, солта и останалото брашно.
Сипваме постепенно прясното мляко, като същевременно разбъркваме енергично с бъркалка до получаване на рядка хомогенна смес.
Гребваме с лъжица от сместа и сипваме в съд със загрята мазнина. След като станат златисти от едната страна, обръщаме минипалачинките с помощта на вилица.
Поднасяме ги още топли, гарнирани с боровинки, ягоди, свежа мента и сладко по избор.