Американски минипалачинки

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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам бърза закуска или десерт – американски палачинки в минивариант. Десертът е подходящ и за Голяма Богородица - 15 август”, пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

2 яйца, 2 с. л. захар, 2 с. л. зехтин, 1 бакпулвер, 1 ванилия, 1 щипка сол, 250 мл прясно мляко, около 2 ч. ч. брашно

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме яйцата със захарта и добавяме малко от пресятото брашно с бакпулвера, зехтина, ванилията, солта и останалото брашно.

Сипваме постепенно прясното мляко, като същевременно разбъркваме енергично с бъркалка до получаване на рядка хомогенна смес.

Гребваме с лъжица от сместа и сипваме в съд със загрята мазнина. След като станат златисти от едната страна, обръщаме минипалачинките с помощта на вилица.

Поднасяме ги още топли, гарнирани с боровинки, ягоди, свежа мента и сладко по избор.