През нощта на 13 и 14 август ще се променя временно движението в тунел „Витиня"

През нощта на 13 и 14 август в тунел „Витиня" на АМ „Хемус" поетапно ще се почистят пътни знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 ч. на 13 август до 01:00 ч. на 14 август ще се работи в тръбата за Варна като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 60 км/ч., съобщиха от АПИ.

След това от 01:00 ч. до 6:00 ч. на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, а трафикът ще преминава в средната активна и в изпреварващата лента. Ограничението на скоростта ще е до 60 км/ч. Планираните поддържащи дейности ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

На 14 август (петък) между 7 ч. и 15 ч. ще се почистват окопи при пътен възел „Ябланица" (при 74-и км) на АМ „Хемус". Дейности ще се извършват в платното за София и в аварийната лента ще бъде разположена техника. Преминаването на превозните средства няма да бъде ограничавано, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но планираните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.