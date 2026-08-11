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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23370795 www.24chasa.bg

Временно променят движението в части от „Тракия“ в областите Софийска и Пазарджик на 12 август

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Утре - 12 август, за почистване на фуги на съоръжение и за косене на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение по участъци от АМ „Тракия" на територията на област София, съобщиха от АПИ. 

Между 7 ч. и 14 ч. ще се почистват фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило (от 61-и до 78-и км), в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.

От 6:30 ч. до 13 ч. ще се премахва крайпътна растително в отсечката между 34-и и 40-и км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава свободно в активната и изпреварващите ленти.

Необходимо е водачите да бъдат внимателни и да следват стриктно пътната сигнализация. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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