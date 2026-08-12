Православен календар за 12 август

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Св. мчци Фотий и Аникита. Преп. Паламон Египетски. Св. свщмчк Александър, еп. Комански. Св. мчци Памфил и Капитон.

Св. Аникита бил военен сановник. Той открито заявил пред император Диоклетиан, че е християнин. Неговият пример последвал и племенникът му Фотий. Той направо казал на царя: “Идолопоклоннико, засрами се, твоите богове са нищо!”. След много мъчения и двамата били осъдени на смърт и изгорени заедно с много други християни.

Св. Аникита и св. Фотий се призовават в молитвите при маслосвет и водосвет.