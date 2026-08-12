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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23371755 www.24chasa.bg

Слънчево и горещо ще е на 12 август

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Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София 34° СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Източна България – умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София 34°.

По Черноморието ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София 34° СНИМКА: Pixabay

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