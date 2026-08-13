Талиатели с шунка и броколи

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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам вкусна и лесна рецепта за талиатели – ароматно ястие, подходящо както за делничен обяд, така и за специална вечеря”, ни пише

Петко Петков

ПРОДУКТИ

400 г талиатели, 200 г шунка, 200 г броколи, 300 мл готварска сметана, 100 г пармезан, 30 г масло, 2 скилидки чесън, сол, черен пипер, щипка индийско, орехче, чери домати, пресен босилек

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Сваряваме талиателите в подсолена вода според указанията на опаковката. Бланшираме броколите за няколко минути и ги отцеждаме.

Разтопяваме маслото в дълбок тиган и в него за кратко запържваме ситно нарязания чесън. Добавяме сметаната, солта, черния пипер и индийското орехче. Оставяме соса да къкри на слаб огън, след което прибавяме настъргания пармезан и разбъркваме до получаването на гладка и кремообразна консистенция.

Добавяме нарязаната на ивици шунка и броколите. Накрая слагаме сварените талиатели и всичко разбъркваме внимателно, докато пастата се покрие добре със соса. При необходимост добавяме малко от водата, в която се е варила пастата.

Сервираме талиателите топли, поръсени с пармезан и смлян черен пипер, а за украса слагаме броколи, чери домати и пресен босилек.