Променят движението по части от "Тракия" заради косене и почистване на фуги

Утре - 13 август, за почистване на фуги на съоръжения и косене на крайпътна растителност ще се променя организацията на движение по участъци от АМ „Тракия" на територията на областите Софийска и Пазарджик.

Между 7 ч. и 14 ч. ще се почистват фугите по съоръжения на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило (от 61-и до 78-и км), в платното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.

От 6:30 ч. до 13 ч. за премахване на крайпътна растителност в участъка между 28-и и 34-и км ще се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите по трасето поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента.

Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да следват стриктно пътната сигнализация. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.