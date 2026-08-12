Вижте кои райони на София остават без топла вода от 28 август до 13 септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голяма част от източните и южните райони на София остават без топла вода от 28 август до 13 септември.

„Топлофикация София" започва мащабна профилактика на топлорайон „София Изток", заради която топлоподаването ще бъде временно прекъснато

Ремонтните дейности ще продължат от 28 август до 13 септември включително. През този период без топла вода ще останат ж.к. „Христо Смирненски", „Гео Милев", „Изток", „Изгрев", „Дианабад", „Младост" 1, 1А, 2, 3 и 4, „Мусагеница", „Полигона", „Студентски град", „Витоша", „Малинова долина", „Дървеница", „Дружба" 1 и 2 и „Хладилника".

Прекъсването ще засегне и част от кв. „Лозенец" в района между улиците „Филип Кутев", „Стоян Михайловски", „Арх. Йордан Миланов", „Борова гора", „Митрополит Кирил Видински", „Елин Пелин", „Миджур", „Крум Попов", „Богатица", „Кожух планина", „Козяк" и „Емилиян Станев", булевардите „Симеоновско шосе" и „Арсеналски" и Южния парк.

Сред засегнатите обекти са още Университетска болница „Лозенец", Посолството на САЩ, Софийският зоопарк, комплекс „Враня" - БАН и НИМХ, както и промишленият район около Гара Искър.

Без топлоподаване ще бъде и част от кв. „Яворов" - в карето между бул. „Михай Еминеску", бул. „Цариградско шосе", ул. „Александър Жендов" и бул. „Шипченски проход".

Ремонтът е част от ежегодната подготовка на съоръженията за отоплителния сезон. Предвижда се подмяна на амортизирана арматура и повредени участъци от топлопреносната мрежа, както и проверка на основните и спомагателните съоръжения в централата.

Целта е да бъдат ограничени рисковете от аварии и да се осигури нормалната работа на системата през отоплителния сезон 2026/2027 г.