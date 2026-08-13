Нормален трафик на граничните пунктове, две фериботни връзки към Румъния са спрени

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Няма големи струпвания на коли и е нормален трафикът на българските гранични пунктове и преходи към 6 часа днес.

На границата с Румъния трафикът е спокоен на всички преходи. От 10 часа на 30 юни на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и трафикът се осъществява в двете платна.

Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботът Остров – Кичу, който се намира на румънска територия, също е преустановил работата си поради заседнала машина, извършваща работни дейности по удълбочаване на брега на реката, за да може да пристава фериботът. Работи се по освобождаването на заседналата машина.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.