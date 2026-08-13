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Слаб вятър във високите части на планините, добри са условията за туризъм

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Боянски водопад

Добри са условията за туризъм в планините. Температурите са между 15 и 20 градуса. Във високите части има слаб вятър и разпокъсана облачност, съобщиха от Планинската спасителна служба.

Тя е провела две акции през изминалото денонощие - едната за жена с травма на глезена в района на хижа „Безбог“ в Пирин, която е била транспортирана с въздушна линейка. Сигналът за инцидента е получен през системата на 112 около 15 часа, а мисията е приключила около 18 часа. 

Планинските спасители са помогнали и на канадка с травма на подбедрицата в района на Боянския водопад.

Боянски водопад

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